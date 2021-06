Lotofácil sorteio R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira; saiba como apostar

A Caixa Econômica Federal sorteia na noite desta segunda-feira (dia 14) o concurso 2255 da Lotofácil. O prêmio para quem a acertar as 15 dezenas é de R$ 1,5 milhão.

No último sábado (dia 12), três apostadores acertaram a faixa principal e levaram para casa prêmio individuais no valor de R$ 343.411,22. Os felizardos são todos de São Paulo – um de Atibaia, outro de Mogi das Cruzes e o terceiro de Rosana.

Leia também:

Trabalhadores nascidos em setembro podem sacar o auxílio emergencial

O sorteio foi bastante concorrido. Ao todo, 417 apostas “bateram na trave”, acertando 14 dezenas. Cada uma delas ganhou R$ 740,03.

Quem acertou 13 pontos – caso de 10.501 pessoas – levou o humilde prêmio de R$ 25.

Confira aqui as dezenas do último sorteio da Lotofácil.

Como apostar na Lotofácil

Na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Os palpites podem ser feitos até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

O sorteio acontece às 20h. O Metro World News divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Hoje também tem Quina

Metro

Hoje também corre o concurso 5589 da Quina, às 20h. Quem adivinhar as cinco dezenas da noite leva R$ 13,5 milhões. Já pensou?

Ainda no sábado, ninguém acertou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou mais uma vez.

Oitenta e duas pessoas, contudo, acertaram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 9.866,57 cada.

Outras 6.046 apostas fizeram o terno (três acertos) e receberam R$ 201,22.

Os números sorteados na Quina de sábado foram: 08, 48, 50, 58, 60.

Tente a sorte na Quina

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Assim como na Lotofácil, há a opção da Surpresinha e da Teimosinha.

Super Sete

Às 15h acontece o sorteio do concurso 104 da Super Sete. O prêmio está avaliado em R$ 2,4 milhões para quem acertar as sequência de sete números.

Na última sexta-feira (dia 11), ninguém acertou a faixa principal, mas uma pessoa adivinhou seis números e levou R$ 37.192,85.

Setenta apostas marcaram cinco acertos e, por isso, receberam R$ 759,03 cada.

Os números sorteados na ocasião foram: 7, 2, 2, 5, 9, 5, 8.

Como apostar na Super Sete

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. O apostador deve escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números (um por coluna).

O valor da aposta é de R$ 2,50.Também se pode optar pela Surpresinha e/ou pela Teimosinha.