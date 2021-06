Netanyahu deixará o poder em Israel depois de 12 anos

Troca de comando. Em decisão histórica, parlamento aprovou ontem a entrada de um governo de coalização formado por partidos rivais

Premiê mais longevo de Israel, Benjamin Netanyahu vai deixar o posto após 12 anos no poder. A mudança foi determinada ontem pela Knesset, o parlamento do país, ao aprovar uma moção de confiança à aliança formada por rivais ideológicos unidos e costurada por Yair Lapid, líder do Partido Yesh Atid, de centro, com Naftali Bennett, do Yamina, de direita.

O novo governo será formado por uma ampla coalizão que vai de nacionalistas judeus de direita a políticos árabes-israelenses. A aliança foi formada com o principal objetivo de depor Netanyahu e conseguiu uma apertada maioria de 60 votos a favor, 59 votos contra e 1 abstenção.

Lapid deu início à formação da aliança, que ganhou força no dia 30 de maio, quando Bennet, 49 anos, declarou apoio ao grupo, que conta com partidos de centro e da minoria árabe.

A Knesset se reuniu em sessão especial às 16h (10h de Brasília) para que Lapid e Bennett apresentassem sua equipe, antes da votação. “Entendo que hoje não é um dia fácil para muitos, mas também não é um dia de luto, é um dia de mudança, de mudança de regime no marco de uma democracia”, declarou o líder radical da direita em seu discurso. Ele também alertou que seu governo não deixará “o Irã desenvolver armas nucleares”.

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden enviou mensagem de apoio. “Felicito o primeiro-ministro Naftali Bennett, o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores Yair Lapid, e todos os membros do novo gabinete israelense.” Biden acrescentou que está comprometido em trabalhar com o novo governo “para promover segurança, estabilidade e paz para israelenses, palestinos e povos de toda a região”.

Composição

Segundo o acordo, Lapid e Bennett dividirão o cargo de primeiro-ministro em rodízio. Bennett servirá nos primeiros dois anos e Lapid servirá nos últimos. A união histórica também inclui um pequeno partido islâmico, a Lista Árabe Unida, que vai se tornar o primeiro partido árabe a fazer parte de uma coalizão governista.

Partido de Netanyahu, o Likud se comprometeu com uma “transição pacífica de poder” após mais de dois anos de crise política. Se a aliança não fosse aprovada, os israelenses teriam de participar de um quinto processo eleitoral em pouco mais de dois anos.

Netanyahu disse que continuará na política e prometeu que retornará ao poder “em breve”. “Se o nosso destino é estar na oposição, faremos isso de cabeça erguida, derrubaremos esse mau governo e voltaremos a liderar o país do nosso jeito.”

Netanyahu, que tem 71 anos e foi chefe de governo de 1996 a 1999 e sem interrupção desde 2009, está sendo julgado há um ano pela Justiça por corrupção

Mesmo antes da decisão do parlamento, uma multidão já havia ocupado o centro de Tel-Aviv para celebrar a mudança de governo.