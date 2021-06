Estudo aponta que vacina da Novavax tem eficácia de 90% contra covid-19

Estudos mostram que a vacina contra a covid-19 da Novavax tem eficácia geral de 90% e de 100% contra casos moderados e graves da doença. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (dia 14) pelo próprio laboratório norte-americano. Os resultados ainda não foram publicados em revista científica.

A Novavax fez os testes clínicos com 29.960 pessoas em mais de 100 cidades dos Estados Unidos e do México. A cada dois participantes que receberam a vacina, um recebeu placebo. Houve 77 casos de covid-19 entre os participantes – 63 estavam no grupo placebo e 14 no grupo da vacina.

Ao todo, foram observados dez casos moderados e quatro graves, todos no grupo placebo.

Contra variantes da covid-19, a eficácia da vacina foi de 93,2%. A Novavax disse, contudo, que 65% dos casos constatados nos testes eram da variante detectada no Reino Unido. Um estudo anterior havia mostrado uma queda de proteção para a variante da África do Sul.

As reações adversas da vacina foram leves, como dor muscular e no lugar da aplicação, fadigas e dores de cabeça por cerca de três dias.

A Novavax informou que pretende pedir o registro de uso emergencial da vacina para a FDA, a agência regulatória norte-americana, ainda no terceiro trimestre.