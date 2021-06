Confira o sorteio da Super Sete desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na tarde desta segunda-feira (dia 14) o concurso 104 da Super Sete. O prêmio está avaliado em R$ 2,4 milhões para quem acertar a sequência de sete números.

Confira o resultado:

8 – 1 – 0 – 8 – 1 – 9 – 2

Na última sexta-feira (dia 11), ninguém adivinhou a faixa principal da Super Sete e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Uma pessoa, no entanto, adivinhou seis números e levou sozinha R$ 37.192,85.

Setenta apostas marcaram cinco acertos e receberam R$ 759,03 cada.

Os números sorteados na ocasião foram: 7, 2, 2, 5, 9, 5, 8.

Não foi desta vez? Tente de novo!

Se a sequência de hoje não foi a mesma do seu palpite, não desista. Na próxima quarta-feira (dia 16), a Caixa sorteia novamente a Super Sete, às 15h.

Para jogar é simples: cada volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. O apostador deve escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números (um por coluna).

O valor da aposta é de R$ 2,50.Também se pode optar pela Surpresinha e/ou pela Teimosinha.