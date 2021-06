Governo de SP anuncia vacinação de população geral contra covid-19

O governo de São Paulo anunciou neste domingo, 13, a antecipação em 30 dias no calendário de vacinação contra a covid-19 no Estado. Com a mudança, toda a população com mais de 18 anos deve estar imunizada até o dia 15 de setembro.

“Tenho confiança de que, nesse Natal, as familias estarão reunidas, os amigos poderão se abraçar, as pessoas poderão voltar a viver”, disse o governador João Doria (PSDB).

Adultos sem comorbidades, de 50 a 59 anos: 16 a 22 de junho (3 milhões)

Adultos de 43 a 49 anos: 23 a 29 de junho

Adultos de 40 a 42 anos: 30 de junho a 14 de julho

Adultos de 35 a 39 anos: 15 a 29 de julho

Adultos de 30 a 34 anos: 20 de julho a 15 de agosto

Adultos de 25 a 29 anos: 16 a 31 de agosto

Adultos de 18 a 24 anos: 1º a 15 de setembro

Mais cedo, as redes sociais, o governador disse que o evento seria feito excepcionalmente neste domingo para “importantes anúncios sobre a vacinação no Estado de São Paulo”.

Na última quarta-feira, 9, a gestão estadual anunciou que o calendário para pessoas acima de 18 anos foi antecipado em 15 dias, fazendo com que a previsão de oferta da primeira dose para a população geral passasse de 31 de outubro para o dia 18 do mesmo mês.

A plataforma Vacinômetro, que permite acompanhar o número de vacinados no Estado, mostra que foram aplicadas 18.785.749 doses de vacina desde o início da campanha, das quais 13.026.324 foram a primeira dose e 5.759.425, a segunda.

No Estado, de acordo com dados divulgados neste sábado, 12, foram contabilizados 3.449.577 casos da doença e 117.887 óbitos desde o início da pandemia.

Vacinação dos profissionais da educação básica

Também no último dia 9, a gestão Doria anunciou a antecipação da vacina para profissionais da educação básica com 18 anos ou mais que começou na sexta-feira, 11. O grupo é estimado em 363 mil pessoas.