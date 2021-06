Apostador do Balneário Camboriú fatura Mega-Sena milionária

Um único apostador, do Balneário Camboriú, em Santa Catarina, levou sozinho o cobiçado prêmio de R$ 43.258.691,06 do sorteio da Mega-Sena deste sábado.

A briga pelo prêmio milionário foi bem grande. Cinquenta e nove apostadores quase dividiram esse prêmio com o sortudo catarinense. Eles acertaram a quina e cada um ganhou R$ 65.129,22.

A quadra também foi bastante disputada, foram 5.566 apostas que quatro números. Cada aposta levo para casa R$ 986,24.

Para o sorteio da próxima quarta-feira, a Mega-Sena retorna com um prêmio de R$ 3 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Mega, o apostador deve registrar sua aposta até 19h de quarta-feira nas casas lotéricas de todo o país. Se preferir, pode usar o canal eletrônico Loterias Caixa, desde que seja maior de 18 anos.

Sem ganhadores, Dupla Sena acumula

Nenhum apostador levou o prêmio principal da Dupla Sena no sorteio deste sábado, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio.

Quatorze apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 15 no segundo. Eles levaram para casa, respectivamente, R$ 5.446,84 e R$ 4.575,35.

Os números sorteados no sábado para a Dupla Sena foram:

1º Sorteio

01, 09, 24, 35, 36, 38

2º Sorteio

07, 12, 16, 19, 32, 48