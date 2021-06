Rodovia dos Bandeirantes é interditada neste sábado até 16h para ‘motociata’ com Bolsonaro

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) foi interditada neste sábado às 8h na altura do km 14, da Capital, até o km 61, em Jundiaí, em função da ‘motociata’, que conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro.

A ‘motociata’, uma manifestação que reúne apoiadores do presidente, partiu do bairro de Santana, na Capital, na manhã deste sábado e segue pela Rodovia dos Bandeirantes até Jundiaí.

Em função do tráfego de centenas de motociclistas, o bloqueio foi realizado em todas as pistas da rodovia, nos dois sentidos. O tráfego deve permanecer interrompido até 16h.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) orienta os motoristas e evitarem a rodovia neste horário. Em caso de absoluta necessidade, a agência recomenda que os motoristas busquem acessos pela Rodovia Anhanguera (SP-330) ou pela Presidente Castelo Branco (SP-280).

A Secretaria de Segurança Pública colocou um efetivo de mais 6.300 policiais para garantir a segurança do evento.