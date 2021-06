Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio milionário

Mil carros populares na faixa de R$ 40 mil é o que o ganhador da Mega-Sena poderia comprar com o prêmio milionário de R$ 40 milhões que a loteria vai sortear neste sábado (12), a partir das 20, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Se preferisse, poderia aplicar tudo na caderneta de poupança, e mesmo com o menor rendimento entre as aplicações do mercado financeiro, o investidor receberia juros mensais a partir de R$ 84 mil.

O fato é que é tanto dinheiro que as possibilidades de investimento e compra são incalculáveis, mas antes de gastar é necessário ganhar o prêmio. E para isso, as casas lotéricas estão recebendo as apostas na Mega-Sena até 19h do sábado.

A aposta simples, com apenas seis dezenas, custa R$ 4,50. É possível turbinar a sorte e escolher mais números, mas o preço da aposta sobe consideravelmente. O apostador que preferir não sair de casa pode realizar sua aposta pelo site Loterias Caixa, onde o valor mínimo cobrado na plataforma é de R$ 30. É possível dividir esse valor em várias apostas e loterias diferentes.

No sorteio da última quarta-feira, os apostadores até tentaram, mas ninguém levou o prêmio principal da Mega. Setenta e dois apostadores quase se tornaram novos milionários, mas acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas e ganharam prêmios de R$ 35.139,46.

A quadra no sorteio de quarta-feira da Mega-Sena foi feita por nada menos do que 4.222 apostadores e cada um deles ganhou um prêmio de R$ 856,07.

Os números sorteados para a Mega-Sena na quarta-feira foram 02, 08, 26, 32, 46, 56.

Super Sete

No sorteio desta sexta-feira, a Super Sete acumulou de novo, pelo 18º sorteio consecutivo. A loteria volta a ser sorteada na segunda-feira, com prêmio estimado de R$ 2,4 milhões.