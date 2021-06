Lotofácil: apostador de São Bernardo é um dos ganhadores desta sexta-feira

Quatro apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta sexta-feira, um deles de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Os outros ganhadores são de Goiânia (GO), Teófilo Otoni (MG) e Limeira, interior de São Paulo. Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 838.476,52.

Na faixa dos 14 acertos, 496 apostadores levaram para casa R$ 1.171,29 cada e a loteria pagou ainda R$ 25 para 15.135 apostas que acertaram 13 números.

Os números sorteados foram:

02 – 03 – 05 – 06 – 07

08 – 12 – 14 – 15 – 16

18 – 19 – 20 – 23 – 25

Para o sorteio deste sábado, a partir das 20h, a Lotofácil vai pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico da Caixa, o Loterias Caixa, que recebe apostas de maiores de 18 anos. O volante com 15 números custa R$ 2,50.

Quina acumulada tem prêmio de R$ 12 milhões

Com uma sequência de sorteios sem ganhadores, a Quina promete para este sábado um prêmio acumulado em R$ 12 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso 5588.

O sorteio desta sexta-feira também acumulou. Quem chegou mais perto de botar as mãos na grana do prêmio foram os 81 apostadores que acertaram a quadra e ganharam, cada um, R$ 10.194,03.

Foram premiados ainda no sorteio da Quina 6.682 acertadores do terno, e cada um levou para casa R$ 185,82.

Os números sorteados para a Quina desta sexta-feira foram:

03, 50, 52, 53, 74

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.