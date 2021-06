Sem ganhadores, a Lotofácil paga nesta sexta-feira R$ 3,5 milhões

A Lotofácil está com seu prêmio acumulado nesta sexta-feira e deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico no site Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50, mas pelo canal eletrônico a aposta mínima é de R$ 30.

No sorteio de quinta-feira, ninguém levou o prêmio principal da loteria para casa. Mas 182 apostadores acertaram 14 números e cada um deles ganhou R$ 1.629,48.

Na faixa dos treze pontos, 7.302 pessoas foram premiadas com R$ 25,00.

Os números sorteados para a Lotofácil na quinta-feira foram:

01 – 05 – 06 – 08 – 09

10 – 12 – 16 – 17 – 19

20 – 21 – 22 – 24 – 25

Quina também está acumulada

André Porto/Metro

Assim como a Lotofácil, a Quina também está acumulada para o sorteio desta sexta-feira. O prêmio para quem acertar os cinco números sorteados é de R$ 10 milhões.

A aposta simples da Quina custa R$ 2 e também pode ser feita até 19h nas casas lotéricas.

No sorteio desta quinta-feira, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 74 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 10.215,39.

Foram premiados ainda 5.673 apostadores que acertaram o terno no sorteio com R$ 200,37 cada.

MEGA-SENA DE SÁBADO

O concurso 2.380 da Mega-Sena deve pagar neste sábado um prêmio de R$ 42 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Na quarta-feira, ninguém levou a bolada da Mega, mas setenta e dois apostadores fizeram a quina e cada um ganhou R$ 35.139,46.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.