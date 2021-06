Gasolina cai 2% nas refinarias, diz Petrobras

O preço da gasolina vai cair R$ 0,05 (2%) nas refinarias a partir deste sábado, de acordo com a Petrobras. Com isso, o litro vendido pela refinaria vai passar de R$ 2,58 para R$ 2,53.

Em nota, a estatal disse que está evitando repasses imediatos para os preços internos a volatilidade do mercado externo. A Petrobras usa a política de paridade internacional, onde a empresa acompanha os valores do câmbio, custos logísticos e Brent (negociação do petróleo cru) para definir o preço do combustível para venda.

Especialistas dizem, entretanto, que os preços praticados pela estatal estão abaixo do mercado internacional, já que o câmbio disparou nesta sexta-feira e preço da gasolina está estável no mercado internacional.