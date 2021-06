Escolas de São Paulo terão novas regras no segundo semestre

A vacinação em massa dos profissionais da educação de São Paulo contra a covid-19, que teve a sua última etapa iniciada hoje com os que têm entre 18 e 44 anos de idade, vai permitir a redução das restrições impostas pela pandemia às redes de ensino.

A expectativa é do secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, que acredita na flexibilização, como o aumento do número de alunos nas salas, já a partir da volta às aulas para o segundo semestre, depois das férias de julho.

A distribuição dos doses entre os profissionais da educação começou em abril para os que tinham mais de 47 anos de idade. Os que têm entre 45 e 46 anos começaram a ser vacinados nesta semana. A imunização dos demais só seria iniciada em 21 de julho, mas foi antecipada para hoje.

“Antecipar em mais de 40 dias essa vacinação é fundamental para que a gente possa, cada vez mais, voltar ao normal com as escolas”, afirmou o secretário em entrevista à BandNews.

Novos protocolos

A flexibilização será discutida na semana que vem com o centro de contingência que assessora o estado nas questões da pandemia.

Hoje, as escolas públicas e privadas podem receber até 35% dos alunos matriculados para atividades presenciais. Uma das ideias é permitir a ampliação desse número levando em conta não as matrículas, mas a capacidade física das unidades.

O secretário deu como exemplo uma escola na zona oeste da capital que tem capacidade para até 3 mil alunos, porém só tem atualmente 300 inscritos.

Pelo novo cálculo, esse colégio já poderia voltar para o segundo semestre com 100% dos estudantes de forma presencial, já que o prédio comportaria a todos, mesmo com a limitação.

Outra mudança deverá ocorrer no distanciamento social exigido, que hoje é de 1,5 metro e deverá passar para 1 metro, seguindo nova recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Presidente do Sieeesp (sindicato das escolas privadas), Benjamin Ribeiro disse ao Metro World News que a rede particular também espera por essa flexibilização, mas ele acredita que o ambiente escolar só restabelecerá alguma normalidade quando toda a população estiver vacinada.

Cadastro vai definir vacina para a rede complementar

Limitada aos profissionais que trabalham na rede de educação básica, como em colégios de ensino infantil, fundamental e médio, a vacinação contra covid-19 também poderá ser estendida aos professores que dão aulas em cursos livres, como em escolas de idiomas e profissionalizantes.

Antes da imunização, que não tem data estimada, o estado deverá abrir nos próximos dias um cadastro para quantificar estes públicos. Isso porque, segundo o secretário da Educação, Rossieli Soares, não existem dados oficiais sobre quantos professores de cursos livres atuam no estado, já que eles não estão no Censo Escolar.

A secretaria também estuda incluir os estagiários que trabalham com educação em uma nova etapa da campanha contra a covid-19. Na capital, os estagiários que atuam na área da saúde, de nível técnico ou universitário, têm prioridade para imunização com as doses da chamada ‘xepa’.