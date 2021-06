Confira empresas que estão com vagas de emprego abertas nesta sexta-feira

Sexta-feira também é dia de procurar novas oportunidades no mercado de trabalho. Separamos algumas empresas que estão com vagas abertas. Prepare o currículo e boa sorte!

GetNinjas

O GetNinjas está com 27 vagas abertas para os cargos de Agile Master, Analista de Segurança da Informação, Analista de Segurança da Informação, Banco de Talentos – Diversidade & Inclusão, Community Manager, Jovem Aprendiz, Pessoa Analista de BackOffice, Pessoa Analista de Dados, Pessoa Analista de MIS, Pessoa Analista de Parcerias, Pessoa Analista de Prevenção a Fraude, Pessoa Analista de Qualidade Senior, Pessoa Analista de Relacionamento, Pessoa Assistente de Prevenção a Fraude, Pessoa Desenvolvedora Android (Kotlin), Pessoa Desenvolvedora Back-End (Ruby), Pessoa Desenvolvedora Front-End (JavaScript), Pessoa Desenvolvedora Mobile IOS, Pessoa Desenvolvedora Python, Pessoa Engenheira de Dados, Pessoa Engenheira de DevOps, Pessoa Engenheira de Qualidade de Software, Pessoa Líder Técnica de Engenharia de Software – Front End (JavaScript), Pessoa Redatora, Product Designer, Product Manager, UX Writer e User Research.

Os profissionais interessados podem conferir detalhes de cada posição e se candidatar no link.

Gupy

A Gupy conta com sete processos seletivos para trabalhar em São Paulo ou no modelo home office. As vagas são para os cargos de Web Developer Lead, Analista Financeiro, Analista de Recrutamento e Seleção, Estagiário de Planejamento Financeiro & Estratégico, Executivo de Relacionamento Comercial, Coordenador Farmer Comercial e BDR/SDR Pré Vendas Banco de Talentos.

Mais informações podem ser obtidas através do link, onde também é possível se cadastrar.

Gama Academy

A Gama Academy está com vagas abertas para trabalhar remotamente. As oportunidades são para Analista Educacional Pleno, Analista de Marketing de Performance Pleno, Analista de Projetos B2B Pleno, Developer Backend Senior, Developer Front End Pleno, Developer Fullstack Senior, Editor(a) de Vídeos, Inside Sales (BDR), Marketing Designer, Tech Recruiter Especialista e Web Designer Pleno.

Os interessados devem se inscrever pelo site.

Nuvemshop

A Nuvemshop está com 80 vagas abertas nas áreas de tecnologia, operações, produto, comercial, marketing, financeiro, recursos humanos e novos negócios.

A empresa oferece salários competitivos e suporte aos colaboradores na estruturação do ambiente de trabalho em casa.

As inscrições estão disponíveis neste link.

Orys

A Orys está com processo seletivo aberto para vagas em Tecnologia da Informação. A empresa trabalha com duas frentes: profissionais gerais e consultores com foco em integração de dados.

Destacam-se aqueles com inglês avançado, bons conhecimentos em ferramentas como Power Center, Informática Cloud e aplicações semelhantes.

A empresa busca ainda desenvolvedores com conhecimento em linguagem C#, C++, mobile (iOS e Android), analista de qualidade, analista de teste e líder de desenvolvimento, scrum master, entre outros.

Entre os benefícios estão parcerias com descontos nas mensalidades em cursos de graduação, bacharelado e pós-graduação na FIAP, além de parceria para aprimorar idiomas.

As inscrições devem ser feitas aqui.

Atenção ao currículo

Yanalya/Freepik/Divulgação

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá diferenciar você dos demais candidatos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.