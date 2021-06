Temperatura cai em São Paulo nesta sexta-feira, mostra previsão

A temperatura vai cair nesta sexta-feira (dia 11) na cidade de São Paulo. Segundo a previsão do Climatempo, a máxima não vai ultrapassar os 19ºC. A mínima, por sua vez, atingirá a casa dos 15ºC.

O dia será de sol com muitas nuvens e períodos nublados, com chuva no fim da manhã. A tarde e a noite serão chuvosas – há 90% de chances de precipitações.

A umidade do ar vai variar entre 53% e 89%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol nasce às 6h45 e se põe às 17h27.