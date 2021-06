Quatro apostadores dividem o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira

A Lotofácil desta quarta-feira teve quatro ganhadores, dois de Brasília, um de Porto Velho, em Rondônia, e um de Umbaúba, em Sergipe, e cada um dos felizardos levou para casa a quantia de R$ 286.010,76.

Além dos quatro sortudos, outros 520 apostadores chegaram bem perto do prêmio principal. Eles acertaram 14 números casa e ganharam prêmios individuais de R$ 659,01.

A Lotofácil pagou também R$ 25 para 13.817 apostadores que acertaram só treze números.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

02 – 04 – 05 – 07 – 09

12 – 13 – 14 – 15 – 18

19 – 21 – 22 – 23 – 24

Para esta quinta-feira, a loteria volta a sortear seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

O sorteio desta quinta-feira da Quina vai pagar uma bolada de R$ 9 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Nesta quarta, mais uma vez ninguém levou o prêmio principal. Cento e dezesseis apostas quase chegaram lá, mas acertaram apenas a quadra (quatro números) e cada um ganhou R$ 6.268,54.

A Quina pagou ainda R$ 135,32 para 8.080 apostadores que acertaram o terno.

Confira os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira:

14 – 23 – 44 – 58 – 63

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.