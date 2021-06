Mega-Sena continua acumulada; sua sorte agora vale R$ 42 milhões

Pelo terceiro sorteio consecutivo, a sorte dos apostadores não foi suficiente para desvendar o enigma das seis dezenas mágicas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (9).

Com isso, inevitavelmente, o prêmio acumula e fica ainda mais cobiçado. Dos R$ 12 milhões sorteados nesta quarta, o prêmio da Mega-Sena saltou para R$ 42 milhões para o prêmio do próximo sábado, dia 12.

Não foi por falta de jogos que a Mega não saiu. Setenta e dois apostadores ‘tiraram tinta da trave’ e quase se tornaram novos milionários. Eles acertaram a quina (cinco números) e receberam prêmios individuais de R$ 35.139,46. Já a quadra teve 4.222 acertadores e cada um deles ganhou R$ 856,07.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

02, 08, 26, 32, 46, 56

O concurso do próximo sábado será realizado às 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 19h de sábado nas lotéricas ou no site Loterias Caixa, onde a aposta mínima é de R$ 30 e o apostador deve ter mais de 18 anos. Na casa lotérica, a aposta simples custa R$ 4,50.

Surpresinha/Teimosinha

A Caixa oferece dois serviços exclusivos aos apostadores das loterias, a Surpresinha e a Teimosinha. A primeira é voltada para aqueles que não têm paciência para preencher os volantes. O próprio sistema da Caixa faz o preenchimento com números aleatórios. No segundo, o sistema da Caixa repete seu jogo quantas vezes você desejar, evitando que o apostador tenha que ir à casa lotérica toda semana.

LEIA TAMBÉM:

Dupla Sena paga R$ 4,6 milhões

Reprodução

O sorteio da Dupla Sena desta quinta-feira deve pagar um prêmio estimado em R$ 4,6 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federa.

O último sorteio da loteria foi na terça-feira, quando nenhum apostador acertou as seis dezenas no primeiro sorteio. No segundo sorteio, um apostador acertou a faixa principal e levou para casa R$ 83.329,00.

Dezessete apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e cada uma delas levou para casa R$ 4.456,10; outras 24 fizeram cinco pontos no segundo sorteio, e também ganharam R$ 2.840,77 cada.