Fase emergencial é prorrogada em São Paulo

Ainda que o calendário de vacinação tenha trazido ontem sinais de esperança, a pandemia segue inspirando preocupação das autoridades e, por isso, a fase emergencial foi prorrogada.

A etapa de transição da quarentena, que seria encerrada na próxima segunda-feira, agora seguirá valendo até o fim do mês e deverá ser revista só no dia 30.

O anúncio frustrou os setores de comércio e serviços, que esperavam por regras mais flexíveis já a partir da semana que vem. Como a mudança não veio, os estabelecimentos seguem podendo funcionar só até 21h e para 40% do público.

Secretário-executivo do centro de contingência que assessora o governo e que sugeriu a prorrogação, João Gabbardo disse que o colegiado “vê com preocupação o momento da pandemia, com manutenção de casos e elevação, ainda que numa velocidade pequena, no número de internações”. METRO