Biden deve doar 500 milhões doses da Pfizer ao Covax

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar hoje a doação de 500 milhões de vacinas contra a covid-19 desenvolvidas pela Pfizer/BioNtech ao Covax, consórcio da OMS (Organização Mundial da Saúde) para a distribuição das doses. As informações, divulgadas ontem por veículos de imprensa norte-americanos, como os jornais The New York Times e CNN, dão conta de que as primeiras 200 milhões de doses devem ser entregues ainda este ano e as outras 300 milhões, no primeiro semestre do ano que vem.

De acordo com as publicações, Biden fechou um acordo “sem fins lucrativos” com as farmacêuticas e busca colocar os EUA como um “ator chave” na imunização mundial contra o coronavírus – o que foi chamado de “diplomacia da vacina”.

A expectativa é de que a confirmação da doação marque a abertura da Cúpula do G7, evento que ocorre entre amanhã e domingo e reúne os líderes das sete maiores economias do mundo. Mais cedo, a caminho do Reino Unido, onde o evento acontecerá, Biden confirmou que divulgaria um plano de vacinação mundial durante sua visita à Europa.

Ao todo, o Covax distribui doses dos imunizantes contra a covid-19 para quase 100 países de renda baixa e média. O Brasil está entre os beneficiários da iniciativa. Recentemente, os EUA têm sido alvo de críticas por “acumularem” vacinas contra a covid-19 no país enquanto outros países mais pobres sofrem pela falta do imunizante.

Os norte-americanos já haviam firmado um contrato para comprar 300 milhões de vacinas da Pfizer/BioNtech para uso doméstico. Agora, com esse novo acordo para a distribuição mundial das vacinas, o país soma 800 milhões de doses adquiridas só da Pfizer.

De pé direito

A reunião do G7 marca a primeira viagem internacional de Biden desde que assumiu a presidência dos EUA. De acordo com o coordenador da covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, os EUA chegam na primeira reunião do G7 com uma “boa posição” no combate à pandemia.