Lotofácil saiu para dois apostadores de SP; Quina acumulou

Dois apostadores do estado de São Paulo dividiram o prêmio da Lotofácil desta terça-feira, um de Campinas e outro da Capital. A Quina acumulou mais uma vez.

Na Lotofácil, os dois felizardos levaram para casa R$ 2.197.232,24 cada um.

Além dos sortudos, quatrocentos e quarenta e uma apostas bateram na trave, com 14 acertos, e levaram para casa R$ 1.334,38 cada um.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 13.541 acertadores de treze das 15 dezenas.

Para ver os números sorteados nesta terça-feira, clique aqui.

Para o sorteio desta quarta-feira, a Lotofácil vai pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas diretamente nas casas lotéricas de todo o país ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 2,50, mas no canal eletrônico há um valor mínimo para apostar, de R$ 30, que pode ser dividido em vários apostas diferentes.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Quina de R$ 7,5 milhões

Já a Quina mais uma vez não teve ganhadores, e com isso seu prêmio salta para R$ 7,5 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal nesta terça-feira, oitenta e uma apostas acertaram a quadra e cada uma delas levou R$ 8.110,93.

A Quina pagou também R$ 141,01 para 7.006 apostadores que acertaram apenas 3 números do concurso 5584 da Quina.

Os números sorteados para a Quina desta terça-feira foram:

07, 10, 35, 67, 78

O sorteio da Quina, assim como o da Lotofácil, é realizado a partir das 20h, em São Paulo.

A aposta da Quina pode ser feita até 19h nas casas lotéricas e no canal Loterias Caixa. A aposta simples, com 5 dezenas, custa R$ 2.