Ferramenta faz contagem regressiva para vacinação em São Paula; entenda

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (dia 9), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o lançamento do Dia da Esperança, ferramenta que disponibiliza a contagem regressiva para imunização de toda população de São Paulo, de acordo com cada faixa etária.

O novo recurso está disponível na plataforma Vacina Já e foi desenvolvido pelas secretarias de Comunicação e da Saúde, em parceria com a Prodesp.

Leia também:

São Paulo lança programa de descontos em juros e multas de IPVA e ICMS

Professores municipais fazem manifestação no centro de São Paulo

O Dia da Esperança mostra o cronograma completo de vacinação no Estado de São Paulo e aponta quantos dias faltam para imunização de cada grupo.

A ferramenta será atualizada diariamente. O cronograma entrará na reta final em 111 dias, quando será iniciada a imunização do último grupo do cronograma estabelecido pelo governo.

De acordo com o calendário, faltam 7 dias para vacinação do grupo de 55 a 59 anos; 30 dias para pessoas com 54 anos; e 41 dias para a faixa etária de 50 a 53 anos. Em 56 dias o cronograma estará liberado para cidadãos entre 45 e 49 anos; e em 71 dias para as pessoas de 40 a 44 anos.

A partir de 1 setembro, será iniciada a imunização da população com menos de 40 anos. Faltam 84 dias para que a faixa de 35 a 39 anos receba a vacina; e 91 dias para o público dos 30 aos 34 anos. Em 101 dias será incluído o grupo dos 25 aos 29 anos e a contagem regressiva será encerrada em 28/09, daqui a 111 dias, com início da imunização dos jovens de 18 a 24 anos.