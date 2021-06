São Paulo inicia vacinação de profissionais de educação com 45 e 46 anos

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a cidade de São Paulo começa nesta quarta-feira a vacinação contra covid-19 de profissionais da educação que estejam na faixa de idade entre 45 e 46 anos.

Nesta fase da imunização, serão vacinados secretários, auxiliares, merendeiras, diretores, monitores e professores de todos os ciclos da educação básica, professores temporários e coordenadores pedagógicos.

Para tomarem a vacina, os profissionais da educação deverão fazer o cadastro prévio no site Vacina Já Educação. O programa enviará u, comprovante com QRCode para o e-mail do profissional para verificar a autenticidade do cadastro. Esse código, além de documento de identificação, comprovante de residência e vínculo empregatício na cidade de São Paulo deverão ser apresentados no posto na hora de receber o imunizante.

LEIA TAMBÉM:

O comprovante de residência agora é obrigatório para todas as faixas da população que estão se vacinando na cidade de São Paulo. Se o comprovante estiver em nome de algum parente, é necessário comprovar o grau de parentesco.

Para se vacinar, o profissional deve procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ama/UBS Integradas, centros de saúde ou mega-postos.

Para saber o endereço das UBS e postos da Capital, clique aqui.