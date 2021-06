Médicos residentes estão livres do rodízio de veículos em São Paulo

Os médicos residentes que atualmente trabalham no serviço público de saúde de São Paulo estão isentos do rodízio municipal de veículos, de acordo com decretado publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (8).

De acordo com o decreto, a medida beneficia os médicos de autarquias municipais, estaduais e federais, desde que prestem serviços na Capital.

A medida terá validade de dois anos e os médicos residentes deverão apresentar documentação para comprovar o vínculo de trabalho.

Rodízio noturno

Atualmente, por conta da pandemia de covid-19, o rodízio municipal de veículos foi transferido para o período noturno, para acompanhar o toque de recolher decretado pelo governo do estado de São Paulo no combate à pandemia.

Atualmente o rodízio funciona das 21h às 5h para carros de passeio, seguindo calendário do número final da placa.

1 e 2 – das 21h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 21h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 21h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 21h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 21h de sexta-feira às 5h de sábado

As demais restrições de circulação na cidade, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), continuam operando normalmente na Capital.

Caminhões continuam seguindo as regras do rodízio municipal tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa. Nesses horários, a circulação de caminhões é proibida na área delimitada pelo Mini Anel Viário.