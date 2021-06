Covid-19: postos drive-thru da capital suspendem vacinação nesta terça-feira

Os postos drive-thru que estão vacinando contra covid-19 na cidade de São Paulo serão temporariamente fechados a partir desta terça-feira. Os postos devem permanecer fechados até que o governo determine novos grupos prioritários de vacinação.

Todas as equipes de vacinação serão remanejadas para atendimento em outras unidades de saúde da cidade.

A vacinação contra covid-19 continua normalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMA/UBS Integradas e unidades do Serviço de Atenção Especializada (SAE). Os drive-thrus que funcionam nas UBSs continuam funcionando normalmente.

LEIA TAMBÉM:

Vacina para grávidas

Desde ontem, os postos de saúde de São Paulo iniciou a vacinação de mulheres grávidas acima de 18 anos, sem comorbidades, e lactantes com comorbidades acima de 18 anos, pessoas com deficiência permanente e comorbidades com 18 anos ou mais.

Onde se vacinar

Confira a lista de UBs, Mega postos e drive-thrus de São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Veja os endereços das UBS



AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– 17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada