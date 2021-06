Panasonic abre vagas de emprego em três Estados; confira

A Panasonic está com vagas abertas para trabalhar em São Paulo (SP), Manaus (AM) e Extrema (MG).

São apenas 10 posições disponíveis na empresa de tecnologia, incluindo oportunidades para estudantes. Os cargos são os seguintes:

– Especialista em Relações Institucionais;

– Analista Financeiro;

– Analista Financeiro JR;

– Estagiário de Qualidade;

– Estágio em Engenharia Civil;

– Estagiário em Injetora;

– Estágio em Logística de Materiais/Importação;

– Analista de DHO Sênior;

– Analista Fiscal Sênior;

– Analista de Sistemas Sr. – SAP CRM.

Se interessou por alguma das vagas? Para se candidatar, clique aqui. No site do Vagas.com é possível conferir as funções a serem exercidas, assim como os requisitos e benefícios.

Mais vagas

A Grafeno vai abrir cerca de 50 vagas na área de tecnologia, que deverão ser preenchidas nos próximos meses. Um quarto contempla exclusivamente mulheres.

Os currículos podem ser enviados para [email protected] As vagas também estão disponíveis no site.

Já a Escala tem três vagas abertas também para a área de tecnologia, todas no modelo de contratação PJ. Os cargos são Tech Lead, Desenvolvedor de Software e Delivery Manager. Mais informações podem ser obtidas aqui.

A Cuidas, por sua vez, oferece vagas para as áreas de Customer Success, UX e UI Designer, Cientista de Dados, Data Analyst, Engenharia de Software e Full Stack Software Engineer, todas para a cidade de São Paulo. Para se candidatar, clique aqui.

A Voll está com oito vagas para Estágio em Customer Success, Analista de Customer Success, Especialista de Content Marketing, Designer Gráfico, SEO Web Developer, SDR, Senior Growth Executive, Pessoa desenvolvedora back end (Node.js) e frontend (Flutter /React). Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected]

Por fim, a TDV Advogados está com três vagas abertas para Estagiário, Advogado Júnior e Advogado Pleno com foco em societário/contratos. As candidaturas podem ser feitas aqui.

Você sabe fazer um bom currículo?

É fundamental contar com um bom currículo na hora concorrer a uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Seja para vagas de estágio ou efetivas, é ele quem vai diferenciar um candidato dos demais.

Veja dicas valiosas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.