Meghan Markle e Harry sobre o nascimento da filha: “É mais do que poderíamos ter imaginado”

Os Sussex dividiram sua experiência em serem pais pela segunda vez. Uma fonte próxima ao casal disse que Archie, o primogênito de Meghan e Harry, está “ansioso para conhecer a irmãzinha”.

Mais um bebê real acaba de chegar! A filha de Meghan Markle e do Príncipe Harry nasceu na última sexta, 4, mas o anúncio oficial do nascimento só aconteceu no domingo, 6. Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor nasceu às 11h40 no Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde o casal vive atualmente.

Os dois divulgaram uma nota no site oficial da Fundação Archewell: “É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet“ Lili ”Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo. Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho, às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, CA”.



O comunicado continua: “Tanto a mãe quanto o filha estão saudáveis ​​e bem, e se acomodando em casa. Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales. Lili é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial como uma família”.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A escolha do Príncipe Harry não é algo inédito. Durante um passeio em 2019, quando Meghan ainda estava grávida de Archie, Harry mostrou interesse no nome “Lily”, perguntando a uma mãe como ela soletrava o nome de sua filha.

Para quem não lembra, o anúncio de que Meghan Markle estava grávida aconteceu no Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro. A fotógrafa oficial dos dois e amiga de longa data de Meghan, Misan Harriman, postou uma foto em preto e brando de Meghan, Harry e o barrigão.

Ela escreveu: “Meg, eu estava lá no seu casamento para testemunhar o início dessa história de amor, e minha amiga, estou honrada em fotografar o seu crescimento. Parabéns ao Duque e à Duquesa de Sussex por esta boa notícia!”.

Algumas semanas depois, durante a entrevista bombástica à Oprah Winfrey, os dois anunciaram que estavam esperando uma menina. “É uma menina!”, disse Harry entusiasmado para a apresentadora estadunidense. “Ter um menino, depois uma menina! O que mais você pode pedir?” Harry disse, explicando que se sentiu “grato” ao saber que ele e Meghan estavam esperando uma filha: “Ter qualquer filho, qualquer um ou dois teria sido incrível, mas ter um menino e depois uma menina…agora temos nossa família e nós somos quatro”.

Archie está ansioso para conhecer a irmãzinha

Uma fonte próxima ao casal disse ao Evening Standard que: “Archie e seus pais estão ansiosos para dar as boas-vindas à nova adição à sua família. Ele está muito feliz por ter uma irmãzinha”.

No início de abril, a revista Vanity Fair publicou, com base em fontes próximas ao casal, que após o nascimento do segundo filho, o Duque e a Duquesa de Sussex devem “tirar uma licença” e passar “um tempo adequado juntos em família”.

A revista garantiu que fontes próximas ao casal real asseguram que os dois planejam “tirar uma folga adequada” após o nascimento do segundo filho. Porém, não se sabe de quantos meses será essa licença e nem onde eles estarão, se fora ou na mansão onde vivem na Califórnia, nos Estados Unidos. “Será verão e eles querem ter certeza de que os dois vão tirar licença dos seus compromissos, para que tenham um tempo de qualidade juntos assim que o bebê chegar”.

Omid Scobie, jornalista especialista em realeza da Harper ‘s Bazaar US, também já havia revelado que Meghan e Harry devem tirar uns dias de licença para curtir a família. Ele escreveu: “Estamos tão acostumados a ver membros da realeza sênior voltando ao trabalho, mas Harry e Meghan estão dando o exemplo, eles oferecem até 20 semanas de licença parental na Fundação Archewell para quem trabalha com eles. Provavelmente, farão o mesmo com o nascimento de Lili”.

Leia mais sobre a realeza britânica:

As reações na família

A Rainha Elizabeth, Príncipe William, Kate Middleton, Príncipe Charles e Camilla Parker-Bowles divulgaram posts em suas redes sociais praticamente na mesma hora dando os parabéns a Meghan e Harry pelo nascimento de Lili.

No Instagram oficial da Família Real britânica (@theroyalfamily), que divulga as ações da Rainha Elizabeth, a legenda dizia: “Parabéns ao Duque e à Duquesa de Sussex pelo nascimento de Lilibet Diana! A rainha, o príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha e o Duque e a Duquesa de Cambridge estão maravilhados com a notícia. Lilibet é o 11º bisneto de Sua Majestade”.

O Príncipe William e Kate Middleton foram mais sintéticos, porém a mensagem foi mais afetiva. Eles escreveram: “Estamos todos maravilhados com a feliz notícia da chegada da bebê Lili. Parabéns a Harry, Meghan e Archie”.

Já o Príncipe Charles, pai de Harry e William, escreveu a declaração mais resumida: “Parabéns a Harry, Meghan e Archie pela chegada da bebê Lilibet Diana 🎊 Desejamos tudo de bom neste momento”.

Lili nasce em um momento complicado entre Harry e sua família, especialmente com relação ao seu pai e irmão. Após a entrevista a Oprah Winfrey, as relações entre os três ficaram estremecidas. Uma fonte próxima disse que eles não estavam se falando até antes do funeral do Príncipe Philip, ocorrido dia 17 de abril.

Além disso, alguns meses depois, as declarações de Harry com relação à sua saúde mental e a falta de apoio que recebeu da Família Real após a morte de sua mãe, a Princesa Diana, também aumentaram o climão em família.