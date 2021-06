Cruz Vermelha faz campanha do agasalho em São Paulo

A Campanha do Agasalho, liderada pela Cruz Vermelha São Paulo, é uma iniciativa em apoio a milhares de pessoas de comunidades vulneráveis que sofrem com as baixas temperaturas no período do inverno.

A iniciativa da campanha é arrecadar roupas como calças, camisetas e, principalmente, agasalhos, além de cobertores em bom estado, que serão doados às famílias necessitadas. O diferencial da campanha da entidade é o cadastramento dos moradores, quando são colhidas informações como o tamanho da vestimenta, identidade de gênero e religião de todas as pessoas que receberão o apoio da campanha, para que a doação seja sob medida.

Em 2020, a 12ª edição da Campanha do Agasalho arrecadou 31 toneladas, mesmo diante de todas as dificuldades impostas pela covid-19. O montante de roupas beneficiou mais de 30 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Este ano, a Campanha do Agasalho está um pouco diferente por conta do impacto social da pandemia. Além de agasalhos e cobertores, a Cruz Vermelha recebe também kits de higiene, produtos de limpeza e alimentos que serão doados às famílias necessitadas. O objetivo da ação é engajar a população para bater a meta de 35 toneladas de arrecadação e assim, poder beneficiar cerca de 30 mil pessoas.

Para colaborar, basta levar roupas e cobertores em bom estado, além de kits de higiene, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis até um dos pontos de coleta espalhados pela cidade de São Paulo.

Para saber onde doar clique aqui.