Mega-Sena: prêmio acumulado volta a chamar atenção dos apostadores

Sem ganhadores no sorteio do concurso 2378, desde sábado, a Mega-Sena volta a acumular e já apresenta um prêmio nada desprezível para a próxima quarta-feira. São R$ 12 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados neste sábado foram 11, 37, 38, 41, 49, 54.

No sábado a Mega passou em branco, mas trinta e três apostadores acertaram a quina e ganharam prêmios de R$ 67.079,61.

Foram premiados ainda 2.518 apostas com apenas 4 acertos. Cada um ganhou R$ 1.255,88.

O concurso 22.379 será realizado na quarta-feira, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou no canal eletrônico da Caixa, o Loterias Caixa, desde que o apostador tenha mais de 18 anos. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50.

Turbinar a sorte

O apostador que quiser aumentar suas chances de abocanhar o prêmio milionário da Mega-Sena pode turbinar a sorte apostando mais números no volante. É possível escolher até 15 números por volante, mas os preços da aposta também ficam cada vez mais salgados. Se em um volante normal, com seis números, o apostador paga R$ 4,50, em um volante com 15 dezenas ele pagará a bagatela de R$ 22.522,50.

Teimosinha/Surpresinha

Se você não tem muito tempo para ficar indo em casas lotéricas ou acaba esquecendo de jogar pode apostar na Teimosinha, onde o seu jogo é repetido por vários jogos consecutivos, de acordo com sua escolha.

O apostador pode também optar pela Surpresinha, na qual o próprio sistema da Caixa Econômica Federal escolhe os números de forma aleatória e preenche o volante para você poupar seu tempo.