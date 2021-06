Hoje tem Parada do Orgulho LGBT de São Paulo; formato será virtual pelo segundo ano

A 25ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo acontece neste domingo (dia 6), a partir das 14h, e será realizada em formato virtual.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, esta é a segunda vez que o evento acontece online.

O tema deste ano será “HIV/Aids: AME + CUIDE + VIVA +”. Mais de dez canais no YouTube farão a transmissão (confira abaixo).

Em um estúdio que simula um trio elétrico andando pela Avenida Paulista, Fih e Edu, do canal Diva Depressão, receberão atrações musicais para entrevistas e shows. Drag queens também participarão, contando um pouco da história do movimento. A transmissão vai durar oito horas.

Os youtubers que participarão do evento vão transmiti-lo aos seus seguidores. É possível acompanhar também pelas redes sociais da APOLGBT-SP, do Museu da Diversidade Sexual e da Blue Space.

Em que outros perfis assistir: Bielo, Diva Depressão, Jean Luca, Lorelay Fox, Louie Ponto, Lucas Raniel, Mandy Candy, Nátaly Neri e Spartakus.

O tema

Neste ano se completam 40 anos de convivência com a epidemia de HIV/Aids. Inicialmente, a doença foi associada à homossexualidade masculina, gerando desinformação – uma vez que qualquer pessoa pode ser infectada – e ainda mais preconceito contra a população LGBTI.

Ao abordar este tema, a ParadaSP Ao Vivo (como são conhecidos os eventos que acontecem de forma virtual) busca trazer mais informações e convocar toda a comunidade LGBTI e aliados a se unir em solidariedade às pessoas que vivem com HIV/Aids.