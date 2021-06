Três pessoas dividem prêmio da Lotofácil; veja de onde são as apostas

O concurso 2247 da Lotofácil, sorteado na noite da última sexta-feira (dia 4), premiou três sortudos na faixa principal. Cada um deles vai receber R$ 556.867,48.

As apostas são todas de Minas Gerais – uma de Belo Horizonte, outra de Carmo do Cajuru e outra da Divinópolis.

O sorteio foi bem concorrido. Ao todo, 274 apostas acertaram 14 dezenas e, por isso, vão receber R$ 1.826,31.

Quem fez 13 pontos – caso de 10.305 pessoas – vai ganhar o humilde prêmio de R$ 25.

Hoje a Lotofácil sorteia prêmio avaliado em R$ 1,5 milhão.

Confira os números sorteados na noite de ontem.

Quina acumulou

A Quina, concurso 5581, acumulou na noite de ontem e hoje o prêmio está estimado no valor de R$ 4 milhões.

As dezenas foram: 10 – 27 – 40 – 46 – 74.

Apesar de ninguém ter acertado as cinco dezenas de sexta-feira, 107 apostas chegaram bem perto. Cento e sete pessoas marcaram quatro pontos e vão receber R$ 5.624,20.

Já o terno (três acertos) vai pagar R$ 171,71 a 5.270 apostadores.

Lotomania

A Lotomania também acumulou. Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 2184 e agora a loteria pode pagar R$ 2,1 milhões na próxima terça-feira (dia 8).

Quem fez 19 acertos vai receber R$ 41.499,09 – apenas seis apostas.

Outras 77 pessoas marcaram 18 dezenas corretas e vão levar para casa R$ 2.021,06.

Veja os números sorteados ontem na Lotomania.

Sorteios deste sábado

Mais tarde, às 20h, vai rolar os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla Sena.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.