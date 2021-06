VÍDEO: Campos do Jordão registra aglomeração em feriado

A cidade de Campos do Jordão registrou aglomeração no primeiro dia do feriado de Corpus Christi. Imagens feitas na última quinta-feira (dia 3) mostram as ruas da Vila Capivari lotadas com pessoas sem máscara.

O feriado é um dos mais movimentados na cidade. A Prefeitura havia anunciado uma força-tarefa com a PM (Polícia Militar), mas isso não impediu o desrespeito ao distanciamento social.

As imagens impressionantes ganharam as redes sociais.

Campos do Jordão ontem à noite. Todo mundo vacinado. pic.twitter.com/DM9Xs0RsQm — Ouro de Tolo (@OuroDiTolo) June 4, 2021

Acabou a pandemia em campos do Jordão pelo visto 😒😒😒😒 pic.twitter.com/H0bAUQV07k — bruxa comunista #AprovaPL2564 (@BruxaComunista) June 4, 2021

Campos do Jordão – Acabou a pandemia e não me avisaram pic.twitter.com/82ThvmlOgy — Sansquer (@sansquer) June 4, 2021

Após os registros, a Prefeitura de Campos do Jordão informou que vai tomar novas medidas para evitar a lotações, como a volta da barreia sanitária na entrada da cidade, a proibição da retirada de bebidas alcoólicas em todo os restaurantes e bares e o controle de acesso ao calçadão de Vila Capivari.