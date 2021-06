Unesp divulga lista da segunda chamada dos aprovados no vestibular 2021

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou nesta sexta-feira a lista da segunda chamada dos aprovados no vestibular 2021

A matrícula poderá ser feita entre 4 e 7 de junho pelo site Fundação Vunesp ou pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), no endereço http://sistemas.unesp.br/calouros.

Também nesta sexta-feira a universidade abriu o prazo para declaração de reopção de curso, cujo cadastro deve ser feito até o dia 7 no site da Vunesp. Os candidatos devem verificar a relação de cursos com vagas remanescentes antes de fazerem a reopção.

Candidatos que participaram do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dois últimos anos também podem solicitar a matrícula em vagas remanescentes, mesmo que não tenham feito inscrição no vestibular da Vunesp.

Esses estudantes devem se inscrever para participares das próximas chamadas entre 11 e 16 de junho. A relação de cursos disponíveis será divulgada em 11 de junho, pelo site da Vunesp. A inscrição é gratuita.

A Unesp oferece neste ano 7.630 vagas para diversos cursos nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.