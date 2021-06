Covid-19: postos drive-thru estão suspensos temporariamente em SP

A partir desta sexta-feira, os postos drive-thru permanecerão suspensos na cidade de São Paulo e só devem ser reativados quando o governo anunciar o início da vacinação de novos grupos contra covid-19..

Neste período, seguem vacinando normalmente as UBS (Unidades Básicas de Saúde), SAEs (Serviços de Assistência Especializada) e os centros-escolas.

Neste sábado, o governo de São Paulo realiza o “Dia D” da vacinação para tentar atrair as pessoas aos postos para tomar a segunda dose. A estimativa é de que pelo menos 440 mil pessoas estejam em atraso para tomar a segunda dose da vacina contra covid-19. Durante todo o dia, 5 mil postos estarão funcionando entre 7h e 18h.

Cadastro de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento e evite aglomerar no primeiro dia da abertura dos novos grupos par evitar contaminação.

Onde se vacinar

Confira a lista de UBs, Mega postos e drive-thrus de São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Veja os endereços das UBS



AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– 17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada



– Dez Mega Postos

Funcionamento: 8h às 17h



1) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva



2) FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40 – Itaquera



3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349



4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 –



5) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibianópolis, 781



6) ALLIANZ PARQUE

Av. Francisco Matarazzo, 1.705



7) CLUBE PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400



8) LIONS CLUB VILA MATILDE

Rua Cel. Luis Gonzaga Azevedo, 11

9) – JARDIM ÂNGELA

Estrada do M’Boi Mirim, 5203 – Edifício Garagem (ao lado do terminal Jd.Ângela)

10) GALERIA PRESTES MAIS

Praça do Patriarca, 2 (passagem subterrânea que conecta a Praça do Patriarca ao Vale do Anhangabaú)