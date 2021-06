Vai tentar a sorte? Lotofácil paga R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira

Hoje, feriado nacional, não tem sorteio das loterias, mas quem quiser testar a sorte pode apostar na Lotofácil desta sexta-feira.

O prêmio estimado para quem acertar as quinze dezenas no sorteio desta sexta-feira é de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou pelo site Loterias Caixa. O sorteio é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A aposta simples da Lotofácil, com 15, números, custa R$ 2,50.

No sorteio de quarta-feira, um apostador de Sete Lagoas, em Minas Gerais, faturou sozinho o prêmio da Lotofácil, de R$ 1.248.427,85.

A loteria pagou ainda R$ 1.564,65 para 239 apostas que acertaram 14 números, e R$ 25 para 9.890 pessoas que acertaram apenas 13 pontos.

Clique aqui e veja os números que foram sorteados na quarta-feira.

Quina acumulada sorteia R$ 2,6 milhões na sexta-feira

Metro

Nenhum apostador acertou a Quina na quarta-feira e o prêmio acumulado para quem fizer as cinco dezenas no sorteio desta sexta-feira é de R$ 2,6 milhões, segundo a Caixa.

Assim como a Lotofácil, as apostas podem ser feitas até 19h de sexta, e o volante simples, com 5 números, custa R$ 2.

Apesar de nenhum apostador ter levado a bolada da quina, 28 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma delas ganhou R$ 17.699,34.

Foram pagos ainda prêmios individuais de R$ 234,12 para 3.183 apostas que acertaram o terno.

Os números sorteados para a Quina na quarta-feira foram:

01, 20, 51, 67, 78

Super Sete 100

O centésimo sorteio da Super Sete está com um prêmio acumulado de R$ 1,9 milhão para o apostador que acertar as sete dezenas da sorte nesta sexta-feira.

No último sorteio, na quarta-feira, a loteria acumulou, mas um apostador acertou seis das sete dezenas e recebeu um prêmio de R$ 36.948,85.

Cinquenta e seis apostas também fizeram a quina e cada uma levou para casa R$ 942,57.

Na sexta tem também Lotomania

O concurso 2.184 da Lotomania de sexta-feira vai sortear R$ 1,2 milhão e para embolsar essa grana o apostador tem simplesmente que acertar as vinte dezenas mágicas.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A aposta simples da Lotomania custa R$ 2,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica até 19h desta sexta-feira.

O último sorteio da Lotomania ocorreu na terça-feira (1), quando ninguém levou o prêmio principal, mas 5 apostadores acertaram 19 números e cada um deles ganhou R$ 45.359,32.

Cento e cinquenta e quatro apostas acertaram 18 dezenas e cada um ganhou R$ 1.314,91.