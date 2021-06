Ninguém levou a Mega-Sena; prêmio salta para R$ 7,2 milhões

Nenhum apostador levou o prêmio principal da Mega-Sena no sorteio desta quarta-feira e com isso o sorteio de sábado promete pagar a quem acertar as seis dezenas o valor acumulado de R$ 7,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

05, 18, 29, 35, 43, 44

No sorteio de ontem, trinta e cinco apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 51.216,97.

A quadra foi acertada por 2.890 apostas e cada uma delas ganhou R$ 886,10.

O próximo sorteio será no sábado (5), a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h nas agências lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de idade.

A aposta simples na Mega-Sena, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Super Sete também acumulou

A Super Sete, nova loteria da Caixa, também acumulou no sorteio desta quarta-feira e volta na sexta com prêmio de R$ 1,9 milhão.

Os números sorteados para a Super Sete foram:

8, 5, 2, 2, 5, 4, 2

Um apostador acertou a faixa das seis dezenas e levou para casa um prêmio de R$ 36.948,85.

Outros cinqüenta e seis fizeram a quina e ganharam prêmios individuais de R$ 942,57.

O próximo sorteio da Super Sete será realizado na sexta-feira, a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A aposta mínima da Super Sete, com sete dezenas, custa R$ 2,50.