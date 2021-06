Feriado em SP: dia será ensolarado com períodos nublados

O feriado de Corpus Christi em São Paulo terá um dia ensolarado, com aumento da nebulosidade no período da tarde, mas sem chances de chuva.

A temperatura máxima deve chegar aos 26ºC no período da tarde, de acordo com os dados da Climatempo.

O calor deve se intensificar e a previsão para o final de semana é de até 28ºC.

Também não há previsão de chuva no final de semana.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos no período da noite continua em vigor nesta quinta-feira na cidade de São Paulo, com restrição de circulação pelo centro expandido de carros com placa final 7 e 8 entre 21h 3 5h de sexta-feira.

Os horários de restrição da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) também continuam operando normalmente. A Zona Azul também opera normalmente.

O rodízio municipal de São Paulo foi transferido para o horário noturno para acompanhar o toque de recolher determinado pelo governo do estado de São Paulo com objetivo de diminuir a circulação na fase restritiva do plano de combate à covid-19.

1 e 2 – das 21h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 21h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 21h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 21h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 21h de sexta-feira às 5h de sábado