Fatec prorroga prazo para inscrição no vestibular do segundo semestre

As inscrições para o vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologias do Estado) de São Paulo foram prorrogadas até o dia 11 de junho. O prazo inicial era dia 7.

O vestibular do segundo semestre oferece 18.160 vagas em cursos de graduação em 84 cursos na área de tecnologia.

A inscrição deve ser feita no site da Fatec. A taxa de inscrição é de R$ 39.

O vestibular da Fatec não terá prova presencial ou online neste ano em virtude da pandemia de coronavírus. A seleção será feita com base no histórico escolar, considerando a média aritmética das notas de português e matemática da segunda série do Ensino Médio.

LEIA TAMBÉM:

Ninguém levou a Mega-Sena; prêmio salta para R$ 7,2 milhões

Skate: três brasileiras avançam à semifinal do Mundial de Street

A previsão é de que os cursos iniciem no formato remoto ou híbrido (parte presencial) até que o governo do estado flexibilize as regras de isolamento social.

Veja todos os detalhes no Manual do Candidato, que está disponível no site do processo seletivo.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.