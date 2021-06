São Paulo vai vacinar toda população do estado até dia 31 de outubro, diz Doria

Toda a população com mais de 18 anos do estado de São Paulo estará imunizada contra covid-19 até 31 de outubro, disse o governador João Doria nesta quarta-feira, em entrevista no Palácio dos Bandeirantes. O prazo determinado anteriormente pelo governo era 31 de dezembro.

De acordo com a coordenadora do programa estadual de imunização, Regiane de Paula, a previsão é feita com base na projeção de entregas de vacina ao estado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

As pessoas menores de 18 anos não entraram na projeção do calendário de vacinação deste ano, segundo Regiane, por que as vacinas que foram aprovadas em território nacional estão autorizadas somente para pessoas com mais de 18 anos. “Na medida que mais vacinas chegarem com autorização da Anvisa, incluiremos uma faixa etária de 16 anos”, disse.

Em julho, o programa de imunização volta a vacinar público em geral entre 55 e 59 anos e em agosto de 50 a 54 anos.

Comorbidades e deficiências permanentes

Nesta quarta-feira, os postos de São Paulo estarão vacinando a população de 30 a 39 anos com comorbidades e deficiências permanentes. No próximo dia 7, a última faixa de comorbidade será imunizada, as pessoas entre 18 e 29 anos. Os dois grupos representam cerca de 2,5 milhões de pessoas.

No dia 9, o estado retoma a vacinação de profissionais da educação entre 45 e 46 anos.

Dia D da vacina

Neste sábado, o governo pretende realizar o Dia D da vacinação para atrair as pessoas que não compareceram aos postos para tomar a segunda dose, ao todo cerca de 440 mil.

IFA

O governador João Doria disse que no próximo dia 28 o Instituto Butantan vai receber mais 6 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), suficiente para a fabricação de mais 10 milhões de doses da CoronaVac.