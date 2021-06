São Paulo registra 3,31 milhões de casos e 112,9 mil mortes por covid-19

O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (dia 2) 3.314.631 casos e 112.927 mortes por covid-19 durante toda a pandemia. Nas últimas 24h foram registrados 23.122 novos casos e 717 novos óbitos.

Entre o total de casos, 2.972.363 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 345.971 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem (dia 1º), havia 23.035 pacientes internados no Estado, sendo 10.925 em UTIs (unidades de terapia intensiva) e 13.049 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado foi de 81,2% e na Grande São Paulo, 79,9%.

Vacinação

Ainda nesta quarta-feira, o governo anunciou que a população com mais de 18 anos do Estado de São Paulo estará imunizada contra covid-19 até 31 de outubro. O prazo determinado anteriormente era 31 de dezembro.

De acordo com a coordenadora do programa estadual de imunização, Regiane de Paula, a previsão é feita com base na projeção de entregas de vacina ao estado pelo PNI (Programa Nacional de Imunização), do Ministério da Saúde.

As pessoas menores de 18 anos não entraram na projeção do calendário de vacinação deste ano por que as vacinas que foram aprovadas em território nacional estão autorizadas somente para pessoas com mais de 18 anos.

Em julho, o programa de imunização volta a vacinar público em geral entre 55 e 59 anos e em agosto de 50 a 54 anos.