Polícia continua buscas por comparsa de ‘maníaco do supermercado’ que roubava e estuprava mulheres em São Paulo

Câmeras de trânsito e de segurança ajudaram os policiais a encontrarem Renê Ferreira, acusado de sequestrar uma mulher na região de Ferraz de Vasconcelos, cidade na região metropolitana de São Paulo, roubá-la e estuprá-la.

De acordo com o Band, ele não agia sozinho e um comparsa é procurado. As vítimas eram sempre mulheres, de preferência com filhos, que sofriam a abordagem na hora de colocar as compras dentro do porta-malas.

O acusado tem 20 passagens policias que apontam furto, receptação e roubo. Ele usava um veículo Kadett branco para realizar os crimes que estava no próprio nome.

As imagens captadas mostram um carro branco reduzindo a velocidade até ser estacionado. Depois, um homem caminha até a entrada lateral de um supermercado e fica à procura de uma vítima.

“A vítima reconheceu ele sem a menor dúvida como o autor do roubo e do estupro. Havia um segundo autor, o que é o normal, de praxe, que dava cobertura. (…) A gente verifica realmente isso. O modus operandi dele é assaltos, e posteriormente ele passa os veículos das vítimas a uma outra quadrilha, que é também assalta e faz receptação de veículos roubados”, revelou o delegado Osvaldo Marcondes Filho.

No último crime, a vítima foi levada com seu filho no próprio carro e em outro supermercado foi obrigada a efetuar aproximadamente R$ 4 mil em saques. Após o assalto, o criminoso abandonou a criança em frente a uma padaria e levou a mulher até o final de uma rua sem saída, onde a estuprou.

A polícia aguarda a denúncia de mais vítimas.