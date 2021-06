Pessoas com comorbidade e mais de 30 anos podem se vacinar

Pessoas com comorbidades e deficiências permanentes com idade entre 30 e 39 anos podem receber a vacina contra a covid-19 a partir de hoje no estado de São Paulo. A estimativa é que 1,2 milhão de pessoas estejam nesse grupo.

As doses já haviam sido liberadas também para quem tem doenças crônicas e está na faixa entre 40 e 59 anos.

A Secretaria de Saúde pede que a população faça antes cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para reduzir o tempo de atendimento nos postos de vacinação. A ação pode ser realizada também por WhatsApp, enviando um “oi” para 11 95220-2923.

A expectativa é que as doses sejam disponibilizadas para a população geral entre 55 e 59 anos a partir de julho. A promessa do governador João Doria é que toda a população adulta seja vacinada até o fim deste ano.