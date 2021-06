Licenciamento 2021: começa prazo para placa final 3 em São Paulo

Começou nesta terça-feira o prazo para donos com placa de São Paulo final 3 efetuarem o licenciamento anual obrigatório. O prazo vai até 30 de junho.

Os proprietários de carros com placa final 2 tiveram até esta segunda-feira para quitar a taxa.

O licenciamento pode ser feito em qualquer agência bancárias, nos terminais de autoatendimento, ou pelo Internet Banking, usando apenas o número do Renavam.

Para fazer o pagamento, no entanto, o veículo deve estar com o IPVA quitado e não pode possuir pendências com multas.

Há duas faixas de valor neste ano. Carros usados pagam R$ 98,91 e zero km, R$ 131,80.

Após o terceiro dia da quitação do imposto, o proprietário pode fazer o download do CRLV e imprimi-lo em papel sulfite ou baixar no celular. As duas formas servem como comprovação de pagamento. O Detran.SP não envia mais o documento à residência do proprietário do carro, como fazia antes, tampouco

O download pode ser feito diretamente nos sites do Poupatempo, Detran.SP ou Denatran.

O motorista que for flagrado dirigindo o carro sem licenciamento quitado pode ter o veículo apreendido. Além disse, receberão multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.