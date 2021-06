Itaú Unibanco e SulAmérica estão com vagas de estágio abertas; veja as oportunidades

O Itaú Unibanco e a Sul América estão com vagas de estágio abertas.

O Itaú Unibanco busca estudantes para trabalhar na área de Operações, em São Paulo – são mais de 80 vagas abertas.

Podem se inscrever aqueles que estão cursando até o penúltimo ano da graduação dos cursos de Economia, Engenharia de Produção, Gestão de Projetos, Administração, Contabilidade, TI, Estatística e Matemática.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho pelo site.

O banco tem ainda vagas de estágio abertas exclusivamente para pessoas com deficiência. São 10 posições para trabalhar na área de Operações do banco.

Podem se inscrever estudantes de todos os cursos que estejam no penúltimo ou último ano da faculdade no período entre 17 e 31 de maio por este site.

A SulAmérica, por sua vez, está recebendo inscrições para o programa de estágio #SeIntegra. A companhia busca universitários de São Paulo e Rio de Janeiro com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Estão abertas vagas para estudantes de cursos como Administração de Empresas, Contabilidade, Direito, Economia, Design, Engenharia de Produção, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Comunicação Social, TI, entre outros.

O programa oferece seguro saúde, vale-refeição, vale-transporte, Gympass e seguro de vida para acidentes pessoais. Para quem excede as expectativas, há ainda um aumento no valor da bolsa-auxílio.

As inscrições vão até o dia 30 de maio pelo site.

Vagas efetivas

BBC

A empresa de eletrônicos e eletrodomésticos para casa Britânia abriu 42 vagas de emprego para todo o País. Há oportunidade para São Paulo.

Confira:

– Analista de Trade Marketing – São Paulo;

– Operador de Empilhadeira – Joinville;

– Operador de Depósito – Joinville;

– Analista de Planejamento Jr – Curitiba;

– Meu Primeiro Emprego – Joinville;

– Designer Gráfico Jr. – Curitiba;

– Analista Contábil Sr. – Curitiba;

– Programa de Estágio – Curitiba;

– Promotor (a) Pato Branco – Pato Branco;

– Coordenador de Recursos Humanos – Joinville;

– Consultor de Atendimento Sac – Joinville;

– Analista de Importação – Curitiba;

– Assistente Administrativo – exclusivo para PcD – Curitiba;

– Assistente de Administrativo I – Manaus;

– Mecânico de Manutenção Empilhadeira – Manaus;

– Engenheiro de Processo SMD – Manaus;

– Promotor (a) – Toledo;

– Promotor (a) – Jaraguá do Sul (SC);

– Promotor (a) – Tubarão (SC);

– Promotor (a) – Araranguá;

– Promotor (a) – São Francisco do Sul;

– Promotor (a) – Joaçaba (SC);

– Analista de Processos Jr – Santa Catarina;

– Técnico Eletrônico III – Joinville;

– Operador Multifuncional I – exclusivo para PCD – Manaus.

Para se inscrever nas vagas basta clicar aqui.

Dicas para um bom currículo

Seja para vagas de estágio ou efetivas, é fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá te diferenciar dos demais candidatos.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.