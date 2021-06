Doria pede que União Européia autorize trânsito de vacinados com CoronaVac

O governador João Doria informou nesta quarta-feira que encaminhou um pedido aos governos da União Européia para que incluam as pessoas vacinadas com o imunizante CoronaVac entre os que têm autorização para entrar nesses países.

O pedido foi feito com base na aprovação da CoronaVac pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para uso emergencial contra a covid-19.

A CoronaVac é o sexto imunizante a receber a aprovação da OMS para adultos maiores de 18 anos, em duas doses, com espaçamento de 2 a 4 semanas entre as doses.

De acordo com a OMS, a vacina “atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e de fabricação.”

Butanvac

Doria disse durante a entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira que a Anvisa deve liberar a iniciação do estudo clínico da nova vacina do Instituto Butantan, a Butanvac, já no início da próxima semana.

De acordo com ele, todas as informações solicitadas pela Anvisa já foram entregues. O ensaio clínico deve ter três etapas.

A Butanvac é a grande aposta do governo de São Paulo para acabar com a dependência dos carregamentos de IFA da China para produzir a vacina.

Antes mesmo da aprovação e dos testes clínicos, o Instituto Butantan já iniciou a produção de 40 milhões de doses do imunizante

Mortes em Santo André

O governo de São Paulo instaurou uma sindicância para apurar a morte de três pacientes de covid-19 internados em um hospital de Santo André, na região do ABC, por falta de oxigênio.

Uma pane elétrica na usina que fornece oxigênio ao hospital seria a cauda da interrupção do fornecimento do gás para pacientes internados com covid-19 no ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André.