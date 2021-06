Corpus Christi: Rodízio de carros vai funcionar normalmente nesta quinta-feira em São Paulo

O rodízio municipal de veículos vai funcionar normalmente nesta quinta-feira em São Paulo, dia de Corpus Christi — feriado que já foi antecipado pelo governo do estado.

Nesta quinta-feira, carros com placa final 7 e 8 estão proibidos de circular pelo centro expandido da cidade entre 21h desta quinta até 5h de sexta-feira, de acordo com o cronograma da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo.

Os horários de restrição da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) também continuam operando normalmente. A Zona Azul também opera normalmente.

Veja o cronograma do Rodízio municipal para veículos de acordo com as placas:

1 e 2 – das 21h de segunda-feira às 5h de terça

– das 21h de segunda-feira às 5h de terça 3 e 4 – das 21h de terça-feira às 5h de quarta

– das 21h de terça-feira às 5h de quarta 5 e 6 – das 21h de quarta-feira às 5h de quinta

– das 21h de quarta-feira às 5h de quinta 7 e 8 – das 21h de quinta-feira às 5h de sexta

– das 21h de quinta-feira às 5h de sexta 9 e 0 – das 21h de sexta-feira às 5h de sábado

O rodízio municipal de São Paulo foi transferido para o horário noturno para acompanhar o toque de recolher determinado pelo governo do estado de São Paulo com objetivo de diminuir a circulação na fase restritiva do plano de combate à covid-19.

Neste período, os horários tradicionais de rodízio, das 7h às 10 e das 17h às 20h, ficam suspensos.

Motoristas flagrados em locais e horários não permitidos pelo rodízio serão multados em R$ 130,16 e levarão 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).