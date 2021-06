Zé Delivery anuncia 166 vagas de emprego em todo o Brasil

A empresa Zé Delivery, de entrega de bebidas, anunciou 166 novas vagas de emprego por todo o Brasil.

A startup vem apresentando um crescimento notável durante a pandemia, registrando um número de entregas 15 vezes maior do que em 2019. Em termos de colaboradores, a meta é alcançar os 400 funcionário até o fim deste mês.

As vagas abertas são para diversos níveis de escolaridade e diferentes especialidades. A maioria delas está ligada à área de Tecnologia, com foco em Engenharia, Produto, Design e Dados. No campo de Engenharia de Software, a preferência é para profissionais com experiência em back-end.

O Zé Delivery oferece uma série de benefícios aos colaboradores, confira alguns a seguir:

Atendimento psicológico gratuito;

Consultas online e sem custo pelo Hospital Albert Einstein, com possibilidade de prescrição de medicamento e pedido de exames;

Aulas de yoga por videoconferência;

Iniciativas de incentivo à capacitação;

Reembolso para compra de materiais de escritório;

Auxílio para despesas com internet.

Os funcionários do Zé Delivery estão trabalhando em sistema remoto. Para se candidatar às vagas, é preciso acessar o site da empresa ou o perfil oficial do LinkedIn. Boa sorte!

Dicas para um bom currículo

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá te diferenciar dos demais candidatos.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.