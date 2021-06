Falta de insumos: Volks paralisa produção em duas fábricas por 10 dias

A Volkswagen anunciou ontem que vai paralisar por 10 dias a operação das fábricas de São José dos Pinhais, no Paraná, e Taubaté, em São Paulo, por falta de insumos.

Segundo a montadora, as plantas no Brasil tentam em parceria com a matriz “minimizar os efeitos da escassez global de semicondutores nas fábricas brasileiras”. A previsão é que a situação não se altere nas próximas semanas, o que fez com que a Volkswagen tomasse a decisão ontem.

A fábrica de Taubaté produz os carros Gol e Voyage. A de São José dos Pinhais é responsável pela fabricação dos veículos Fox e T-Cross.

Só em Taubaté, os cerca de 2 mil trabalhadores dos dois turnos da fábrica entrarão em férias, de acordo com o sindicato dos metalúrgicos da região. Apenas serviços essenciais de manutenção das linhas seguirão funcionando.

As unidades já tinham interrompido a produção por 12 dias entre o fim de março e o começo de abril por causa do agravamento da pandemia de covid-19. No início de maio, a linha de Taubaté voltou a ser paralisada por dez dias, mas para instalação de uma plataforma para novos modelos.