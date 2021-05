Especialistas veem a 3ª onda de covid-19 no Brasil como um ‘tsunami’

Covid-19. Jovens mais tempo internados, flexibilização precipitada, variantes e o cansaço da população são vistos como fatores para a pior fase

“Muito grave”, “preocupante”, “um tsunami”. As palavras são usadas por infectologistas e autoridades de saúde como alerta para a chegada de uma terceira onda de covid-19, que pode desta vez causar colapso generalizado no sistema de saúde brasileiro.

Uma série de fatores combinados são apontados como os responsáveis pela previsão catastrófica: atual patamar alto de mortes e ocupação hospitalar, novas variantes do vírus, flexibilização precipitada de comércio e serviços e, principalmente, o cansaço da população em responder às medidas em mais um pico da doença. Soma-se a tudo isso o ritmo ainda lento da vacinação no país.

O Observatório da Covid-19 da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) indica que 17 estados e o Distrito Federal estão atualmente em situação crítica de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com taxa entre 80% e 99%. Nos hospitais da capital de São Paulo, o índice atual é de cerca de 80%.

“Da última vez, quando tivemos a segunda onda com a P1 [variante de Manaus], a ocupação dos leitos era de 50%. A gente tinha uma margem para atender as pessoas. Agora, se tivermos a incidência dessa variante [indiana] em uma terceira onda, será muito grave”, disse o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, em entrevista à Rádio Bandeirantes na sexta-feira.

O presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, foi categórico em entrevistas ao longo da semana sobre a gravidade da situação e destacou o fator de mais jovens internados. “Estamos falando de uma terceira onda no Brasil, que pode ser um tsunami. Ainda que tenhamos uma desaceleração, a melhora foi bem mais tênue do que a gente acreditava. Temos hoje, sobretudo, internações de pessoas mais jovens e elas permanecem mais tempo no leito. Se há longa permanência, há aumento da fila, aí posso perder pacientes na fila sem conseguir acessar o leito, esse é o dilema na terceira onda.”

O pesquisador da Fiocruz e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, afirma que a flexibilização precipitada nas cidades, quando os casos ainda estavam em patamares altos, passou mensagem errada para a população. “As autoridades vão liberando mais atividades com número maior de pessoas. Isso, sem comunicação adequada, tem a interpretação de que a situação está tranquila e posso diminuir os cuidados.”

O especialista alerta que a situação é grave e o cenário já é de início de uma nova onda. De acordo com o boletim da Fiocruz divulgado na sexta-feira, 13 estados e o Distrito Federal têm 75% de chance de alta nos casos nas próximas semanas, inclusive São Paulo, com sinal forte para Amazonas, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Para Gomes, mesmo o aumento de leitos pode não ser suficiente para as cidades, já que haveria demanda já deficitária também de profissionais de saúde e material como oxigênio e kits de intubação.

Mas, para o pesquisador, ainda há tempo para impedirmos a chegada do pior. “O tempo é curto e a situação é muito preocupante. Mas, se todos fizerem a sua parte, podemos reverter a situação. Não dá para ignorar que, em mais de um ano, a população está cansada. Se a gente tivesse conseguido tomar medidas enérgicas e mantido essas ações por tempo suficiente, teria conseguido chegar em situação de maior tranquilidade que nos permitiria manter nível maior de abertura por mais tempo.”

Ele lembra que, além das medidas de fechamento, é preciso pensar em medidas econômicas para manter as pessoas em casa durante o isolamento e conscientizar a população de que cada um precisa fazer sua parte mantendo o distanciamento e usando máscara para frear o vírus.