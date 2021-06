São Paulo registra 3,27 milhões de casos e 111,3 mil mortes por covid-19

O Estado de São Paulo registrou nesta segunda-feira (dia 31) 3.272.043 casos e 111.374 mortes por covid-19 durante toda a pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 6.113 novos casos e 70 novos óbitos.

Entre o total de casos, 2.942.515 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 342.684 foram internados e receberam alta hospitalar.

Hoje, há 23.035 pacientes internados no Estado, sendo 10.189 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 12.846 em enfermaria.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 81,5% e na Grande São Paulo é de 79%.

Fase de Transição

A Fase de Transição do Plano São Paulo foi prorrogada mais uma vez. Programada para terminar hoje, agora o governo do Estado prevê o fim da etapa no dia 14 de junho.

Dessa forma, lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes ainda só terão permissão para funcionar até 21h. A capacidade máxima seguirá em 40%.

Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

O toque de recolher continua nas 645 cidades do Estado, das 21h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias.