Santo André e São Bernardo adotam toque de recolher noturno

A partir desta segunda-feira, as cidades de São Bernardo e Santo André adotarão toque de recolher entre 22h e 4h, horário no qual o transporte coletivo ficará suspenso nas duas cidades.

A medida foi adotada, segundo as duas prefeituras, em função do aumento de ocupação de leitos nos hospitais nos últimos dias com o avanço da covid-19.

O endurecimento das restrições na região do ABC deve vigorar por pelo menos duas semanas. Em Santo André, além do transporte público, fica restrita a circulação de pessoas e veículos no mesmo horário, com exceção aos casos emergenciais.

Em São Bernardo, o comércio continua aberto até 21h, mantendo o limite de 40% de ocupação, mas estão proibidas quaisquer atividades sociais ou esportivas que promovam aglomerações.

As duas cidades preveem ações com a Guarda Civil Municipal para fiscalização das medidas sanitárias, com apoio das polícias civil e militar, mas não há previsão de multa para as pessoas que descumprirem o toque de recolher

O toque de recolher já havia sido adotado pelo governo estadual e, na Capital, pelo então prefeito Bruno Covas.

Em todo o estado de São Paulo, o governo estendeu a fase de transição até 14 de junho, com manutenção do toque de recolher noturno e abertura do comércio até 21h.