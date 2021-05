Licenciamento 2021: hoje é o último dia para quitar imposto de carro placa final 2

Hoje é o último dia para quem é proprietário de carro com placa de São Paulo final 2 quitar o licenciamento anual obrigatório de 2021.

A partir desta terça-feira, os bancos já estarão recebendo o imposto da placa final 4 e as placas anteriores terão que pagar multa para regularizar o veículo.

O pagamento deve ser feito pelo Internet Banking ou nos terminais de autoatendimento nas agências bancárias usando o número do Renavam.

Este ano há duas taxas fixas, para carros usados e para zero km. Os valores são de R$ 98,91 e R$ 131,80, respectivamente.

Para pagar o licenciamento, o carro não pode ter multas pendentes e necessita estar com o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em dia.

e-CRLV

Neste ano, em função da pandemia de covid-19, o Detran.SP não está encaminhando o documento de quitação para a residência do proprietário do carro.

Após o terceiro dia de pagamento, ele pode fazer o download do CRLV e imprimir em papel sulfite, ou baixa no celular. As duas formas poderão ser usadas para comprovar o pagamento do imposto.

O download pode ser feito diretamente nos sites do Poupatempo, Detran.SP ou Denatran.

Atenção: o motorista que for flagrado dirigindo o carro sem licenciamento quitado pode ter o veículo apreendido. Além disse, receberão multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Este ano não houve cobrança do seguro obrigatório.

Confira a tabela do licenciamento 2021: